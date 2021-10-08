رئيس جامعة بني سويف: تطعيم 60 ألف طالب بلقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، إن جامعة بني سويف تستعد لاستقبال 86 ألف طالب في العام الدراسي الجديد، موضحا أن الجامعة بدأت استعداها لاستقبال الطلاب منذ نهاية العام الدراسي الماضي، ونجحت خلال الفترة الأخيرة في تطعيم 60 ألف طالب باللقاحات المضادة لوباء كورونا، كما تعمل على استكمال عمليات تطعيم باقي الطلاب.

وأوضح «حسن»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن استعدادات الجامعة تتمثل في صيانة المدرجات والمعامل، بالإضافة إلى تجهيزات القاعات المختلفة الخاصة بالجامعة.

جامعة بني سويف توفر الكتب الإلكترونية عبر منصاتها

ولفت رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الجامعة كان لها استعدادات خاصة أيضا لتطبيق نظام الكتاب الإلكتروني، والذي يطبق بداية من هذا العام الدراسي على مستوى كل الجامعات الحكومية، منبها أن كل الكتب الإلكترونية الخاصة بجميع المواد، والتي تدرسها جامعة بني سويف تم رفعها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة لطرحها أمام الطلبة.

وأشار إلى أن الجامعة كانت حريصة أيضا على تجهيز منصات إلكترونية للاعتماد عليها في حال حدوث أي تطورات على مستوى جائحة كورونا، موضحا أن الجامعة أيضا أتمت استعدادها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع وباء كورونا.

تطعيم منتسبي جامعة بني سويف بلقاح كورونا

ولفت «حسن»، أن جامعة بني سويف، بدأت منذ فترة في عمليات تطعيم طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، باللقاحات المضادة لوباء كورونا، موضحا أنه في سبيل تحقيق ذلك، وفرت الجامعة 12 مكانًا بالجامعة لتلقي التطعيم به، معلنا أن الجامعة نجحت حتى الآن في تطعيم 60 ألف طالب داخل الجامعة، بخلاف عدد الطلاب الذين حصلوا على التطعيم خارجها.

وأعرب عن توقعه بحصول منتسبي جامعة بني سويف على تطعيم اللقاحات المضادة لوباء كورونا سواء طلبة أو أعضاء هيئة تدريس أو عاملين، في خلال أسبوع أو عشرة أيام بأقصى تقدير.