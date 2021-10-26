نقل 6 أشخاص لمستشفى جامعة بني سويف أصيبوا في انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مصنع العريش للأسمنت، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتوجيه رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته ورفع آثاره.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: «عاشور محمد سعودي، 47 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر، وهيثم إسماعيل 29 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب جروح و كدمات، و اميمه هواري حسن، 40 سنة، مقيمة محافظة المنيا، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد هاني علي، مقيم محافظة المنيا، 57 سنة، مصاب جروح و كدمات متفرقة، و رامي هواري حسن 27 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب جروح و كدمات، وعبدالكريم عمر عبدالكريم، 5 سنوات، مصاب جروح و كدمات متفرقة».