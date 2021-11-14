جامعة بني سويف تنعي طالبا وطالبة توفيا في حادث مروري

قدمت جامعة بني سويف العزاء في طالب بكلية الأسنان، وطالبة بكلية العلوم الطبية، إثر وفاتهما في حادث مروري مساء أمس، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، وسقوطهما أسفل الكوبري.

رئيس جامعة بني سويف ينعي المتوفيين

ونعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الطالب والطالبة عبر صفحة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأسرتيهما، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان.

ولقي طالب وطالبة مصرعهما مساء أمس السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي بهما أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة بني سويف، ما تسبب في سقوطهما اسفل الكوبري، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغًا بالحادث

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث مروري بكوبري النيل العلوي القديم بمدينة بني سويف، الذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث.

أسماء ضحايا حادث كوبري النيل ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من «أمنية. م. أ»، طالبة بكلية العلوم الطبية، ومقيمة الدقهلية، 19 سنة، مصابة غيبوبة، وتوفيت بعد دقائق من وصولها للمستشفى، وجثة طالب يدعى «أحمد. ص. م» 19 سنة، مقيم بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى 3 مصابين في ذات الحادث وجرى إسعافهم وخروجهم من قسم الاستقبال.