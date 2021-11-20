محافظ الإسكندرية: النوات أصبحت عبئا على الشبكة التحتية للصرف الصحي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري أدت إلى زيادة الأمطار بشكل كبير وبالتالي النوات في المحافظة أصبحت عبئًا على الشبكة التحتية الخاصة بالصرف الصحي والمياه داخل المحافظة، موضحًا أنه يحتاج إلى نقل الكميات الكبيرة من المياه المتكونة نتيجة للأمطار إلى الترع والمصارف وهذا يمثل مشكلة منذ عام 2015 وحتى الآن.

عمليات التجميل في الإسكندرية منذ 15 عامًا أدت إلى إغلاق بعض المصارف

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن عمليات التجميل في محافظة الإسكندرية منذ 15 عامًا أدت إلى إغلاق بعض المصارف والشمايش الأمر الذي يؤدى إلى تراكم المياه على الكورنيش، موضحًا في الوقت ذاته أن المحافظة زادت من معدات الصرف الصحي والبدالات لنقل مياه الأمطار، لافتا إلى أنه تم توجيه المياه المجمعة في بعض الترع والمصارف على الحدود إلى مشروع «الدلتا الجديدة» لتستخدم في الزراعة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على كل نقطة مياه.

قرر تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية غدًا الأحد

وتابع محافظ الإسكندرية: «كنا بنفرح بالنوات منذ سنوات ولكن بعد زيادة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وزيادة كمية الأمطار فأن النوات أصبحت عبئًا على الشبكة التحتية الخاصة بالصرف الصحي»، موضحًا أنه قرر تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدًا الأحد، وذلك حرصا على حياة الطلاب والتلاميذ، وكذلك السماح لسيارات الصرف بنقل المياه إلى أماكن أخرى لا تعيق حركة المرور.

لم ينم أي فرد من الجهات التنفيذية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الأمطار

وأوضح أنه لم ينم أي فرد من الجهات التنفيذية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الأمطار، مضيفاً أن هناك مئات الشكاوى من وجود تجمعات كثيفة من الأمطار، وهناك أكثر من 25 منطقة تجمعت فيها الأمطار، وتمت إزالتها وتصريف المياه وعودة الحياة لطبيعتها، بحيث لم تحدث أي إعاقة لحركة المرور، كما تم تحديث الأسطول الخاص بعربات الصرف الصحي، وذلك من خلال إضافة عربات مدمجة تستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار، ومؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تعيش حاليا أثقل النوات الجوية وهي نوة المكنسة، مضيفا أن قرار تعطيل الدراسة بجامعة الإسكندرية يعود إلى وزير التعليم العالي.