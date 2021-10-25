محافظ الإسكندرية يقود حملة للقضاء على فوضى إعلانات الكورنيش

في محاولة للقضاء على العشوائية والفوضى التي انتشرت على طريق كورنيش الإسكندرية، بسبب الإعلانات المخالفة، شنت حملة مكبرة بقيادة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على حي شرق، وتحديداً في بعض مناطق الكورنيش، للتأكد من القيام بالتعليمات التي أقرها حيال تنفيذ العديد من الحملات اليومية من أجل إزالة فوضى الإعلانات المخالفة بطريق الكورنيش.

إزالة المخلفات على طريق كورنيش الإسكندرية

وشدد «الشريف»، خلال جولته مساء اليوم الاثنين، على رئيس حي شرق بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين والمقصرين فوراً، مع التأكيد على أنه لا تهاون مع اى من المخالفين وإزالة الإعلانات المخالفة فوراً وعدم التهاون في حق الدولة والحكومة ومنع اى مخالفات تشوه طريق الكورنيش.

إزالة الإعلانات المخالفة على طريق كورنيش الإسكندرية

وأمر المحافظ رؤساء الأحياء ووحدة الإزالة الفورية بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية المعنية، بالاستمرار في شن حملات مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى أنحاء الإسكندرية، وعرض تقرير يومياً بما تم بالحملات، إضافة إلى القيام بإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين ومحاسبة المقصرين عن ذلك فوراً.

مشروع الهوية البصرية في الإسكندرية

وأوضح الشريف أن المحافظة تعمل على إقامة العديد من المشروعات لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية وعلى رأسها "مشروع الهوية البصرية"، مشيراً إلى أنه غير مقبول نهائياً بتواجد مثل تلك الإعلانات المخالفة التي تسيء للمظهر الحضاري والجمالي لمدينة الإسكندرية.