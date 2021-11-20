«الديهي» يشيد بزيارة تشارلز وزوجته لمصر: فرصة هائلة للتسويق السياحي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا وزوجته الأميرة كاميلا، كانت مسار حديث وسائل الإعلام الدولية بشكل مثير، إذ ذكر أن الأمير تشارلز قال في تصريح له، إن آثار مصر تتحدى الخيال، لترد عليه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بكلام من الذهب قائلةً: «هذه ليست مصر التي زارها والدك الأمير ويلز في عام 1889، وأن الرئيس السيسي لديه خطة عملية لتغيير ملامح مصر، على طريق مسعاه لتحديث أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان».

السيسي يبدأ ببناء عاصمة جديدة مترامية الأطراف

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الصحيفة قالت: «إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ ببناء عاصمة جديدة مترامية الأطراف لمصر، غير تشييد الكباري والطرق بوسط القاهرة وإزالة العشوائيات، وبعد سنوات من الفوضى والعنف التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير في 2011، تمكن السيسي من إعادة مصر لمكانتها كحجر ثقل إقليمي».

دور السيسي في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الصحيفة سلطت الضوء على جهود الرئيس السيسي باستضافة مصر لقمة المناخ، وصعود مصر كمنافس في صناعة الغاز، ومقصد للاستثمارات الأوروبية في مجال الطاقة، وعملاق بمجال الدفاع، وشريك بقيمة كبيرة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لما ذكره «الديهي».

الأمير تشارلز وزوجته انبهروا بزيارتها لمصر

وتابع «الديهي»: «الأمير تشارلز وزوجته كانوا منبهرين بالأماكن التي قاموا بزيارتها في مصر، والانطباع عن الزيارة مذهل»، مشددًا على أن مصر لديها فرص كبيرة لتسويق ما لديها من سياحة وآثار، وعقّب: «وسط البلد دلوقتي حاجة تشرف، والله في أماكن بشوفها لا يمكن أتخيل أن دي في مصر».