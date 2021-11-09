نشأت الديهي: مصر الرقم الثابت الوحيد في المعادلة العربية والأفريقية

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن مصر تحاول لم شتات المنطقة العربية من خلال المنتدى العربي الاستخباري الفريد في نوعه وتوجهه وأهدافه، مشيرا إلى أنه لأول مرة تجمع مصر جميع رؤساء أجهزة الاستخبارات العربية لمناقشة شواغل وهموم مشتركة لمواجهة أعداء مشتركين مثل الإرهاب والجهل والتخلف، مؤكدًا أن مصر تُعد الرقم الثابت الوحيد في المعادلة العربية والأفريقية وفي شرق المتوسط.

مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تكون قضية محلية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تكون قضية محلية وإنما قضية إقليمية على الأقل إن لم تكن دولية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليًا بالقاهرة.

مصر لم ولن تألو أي جهد في مساعدة أشقائها

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في كلمته، إن مصر لم ولن تألو أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، موضحًا أنه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية يكون هناك منتدى بمقره داخل القاهرة؛ لكون مصر ارتأت ضرورة إعادة الدول العربية إلى مكانتها بعد اهتزازها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال هذا الاجتماع الاستثنائي لتبادل الآراء حول التهديدات المشتركة.