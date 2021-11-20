موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021.. يستمر حتى يوم 29

يبحث قطاع عريض من المواطنين بالتزامن مع اقتراب الشهر من الانتهاء عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث العالمية «جوجل»، وهي المواعيد التي كشفت عنها وزارة المالية المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ أعلنت من قبل مواعيد صرف رواتب العاملين في قطاعات الدولة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، تستعرض موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 وفق لبيانات وزارة المالية المصرية، وذلك في التقرير التالي:

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

ووفقا للمالية، سوف يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة 23 نوفمبر، ثم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة 24 نوفمبر، ثم صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى 25 نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 28 و29 نوفمبر.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

كما تم صرف مرتبات شهر أكتوبر الماضي للعاملين في 33 وزارة وهيئة 24 أكتوبر، ثم بدأ صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة 25 أكتوبر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

وكانت وزارة المالية حددت مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021، يومي الأربعاء والخميس 22 و23 إضافة إلى أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وبحسب الوزارة؛ فإن مستحقات العاملين تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مطالبا الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا».