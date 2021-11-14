المالية: صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 بعد 9 أيام من الماكينات

خلال 9 أيام تستعد البنوك بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث أعلنت وزارة المالية منذ أيام في بيان رسمي عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، ولمدة 3 أيام سوف يتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث تبدأ البنوك خلال أيام في تجهيز المبالغ وإيداعها في حسابات صرف الموظفين قبل هذا التاريخ ب3 أيام تقريبًا.

مرتبات شهر نوفمبر 2021

وأكدت وزارة المالية إلى توزيع المبالغ على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 بشكل قطاعي، بحيث تتلقى المرتب في اليوم الأول عدة وزارات، على أن تتلقى البقية في اليومين الثاني والثالث على مدار الـ3 أيام متتالية بداية من يوم 23 نوفمبر حتى يوم 25 من نفس الشهر.

وجاء في البيان والكتاب الدوري الخاصة بوزارة المالية، فإن اليوم الأول، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي 33 وزارة وهيئة، يتم بعدها صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة في اليوم التالي

يومان للمتخلفين عن مرتبات شهر نوفمبر 2021

وأوضحت الوزارة أن يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، آخر أيام صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، إذ يتلقى فيه موظفو 13 وزارة وهيئة مرتباتهم، محددة يومي الأحد والإثنين، 28 و29 نوفمبر، لمن تخلف عن ميعاد صرف المرتب في الأيام المحددة.

وناشدت وزارة المالية موظفي الجهاز الإداري للدولة، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا وانتقال العدوى، مشيرًا إلى أن المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف.

سحب المرتبات من أي ماكينة

يذكرأن البنك المركزي أعلن أنه يمكن سحب المرتب من أي ماكينة بدون أي مصاريف إدارية، مؤكدا أن البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 14 ألف ماكينة صراف آلي ATM منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن سحب مرتبات الموظفين من خلالها في أي وقت، خاصة أن رسوم السحب والاستعلام ملغاة بموجب مبادرة من البنك المركزي المصري وسوف يتم إعادة الرسوم مع بداية العام الجديد 2022.