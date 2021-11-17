«الرقابة المالية» توافق على خفض 20% من تكلفة خدمات التداول بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعه صباح اليوم، على خفض 20% من تكلفة الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

حزمة محفزات من مجلس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية

تأتي تلك الخطوة حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرًا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضي.

حزمة محفزات مجلس الوزراء

وتوصي حزمة محفزات مجلس الوزراء، بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق «هيئة الرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي، صندوق حماية المستمر» عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التي تتمّ على الأوراق المالية.

ونتيجة هذا القرار، من المتوقع أنَّ تصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، والأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.