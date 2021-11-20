محافظ الفيوم عن قرار تعطيل الدراسة غدا: «جار بحثه»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن عاصفة ترابية حدثت عصر اليوم، وأثرت على الطرق المؤدية إلى مركز الفيوم، فيما سقطت أمطار متوسطة بعد العاصفة، وتسببت في تراكمات للمياه ببعض الأماكن، وتم التعامل معها سريعًا، فضلا عن سقوط بعض أعمدة الإنارة بسبب العواصف والرياح، وفصل التيار عن المناطق التي سقطت بها أعمدة حتى يتم إعادتها لوضعها الطبيعي.

سقوط أعمدة الإنارة بسبب العواصف

وأضاف «الأنصاري»، في تصريحات تليفزيونية، أن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات تحسبا لسقوط الأمطار، أسهمت في سرعة رفع آثار الأمطار والتقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، موضحًا أن هناك تنسيقا كاملا مع كل الأجهزة المعنية في المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، متابعا: «الوضع مطمئن ولا يوجد أي قلق»، وهناك متابعة مستمرة مع هيئة الأرصاد لمتابعة تطورات حالة الطقس، وندرس حاليًا قرار تعطيل الدراسة غدا الأحد.

انعقاد غرفة العمليات المركزية منذ الأمس

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه يتم اتخاذ القرار الخاص بتعطيل الدراسة من عدمه خلال ساعة، بناء على معلومات هيئة الأرصاد الجوية، كما أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء أمس، مؤكدا وجود تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال أي شكاوى، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن بالمحافظة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر.