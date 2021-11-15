محافظ الفيوم: تطعيم 100% من العاملين بالدواوين والجهات التابعة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم تطعيم موظفي المحافظة في الدواوين والجهات التابعة، مع استثناء المصابين بأمراض مزمنة والذين لديهم سبب يمنع من التطعيم، لافتا إلى أن أي موظف حصل على إجازة مرضية وسيعود، يجب عليه تقديم ورقة تفيد بحصوله على التطعيم.

عدد المطعمين في الجهاز الإداري بالفيوم 100%

وأضاف «الأنصاري» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن عدد المطعمين في جهاز الدولة بالفيوم وصلت نسبتهم إلى 100% مع وجود فئات معفاة وفقا لاشتراطات وزارة الصحة.

جهات منتشرة تراقب حصول الأشخاص على اللقاح

وأوضح محافظ الفيوم، أن هناك لجان منتشرة في الجهات الحكومية، تراقب وتسمح بدخول الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم فقط مضاد لفيروس كورونا، ولا يسمح بدخول أي أحد دون التأكد من ذلك.

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

منافسة على تصنيع اللقاحات

وتنافست الدول المختلفة في إنتاج اللقاحات المضادة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والمملكة المتحدة، وتم إجازة إعطاء اللقاح للأطفال الذين أقل من 18 سنة بعد اختبارات طويلة قامت بها شركة «فايزر» الأمريكية.

توفير الدولة لقاحات مضادة

ووفرت الدولة المصرية للقاحات «فايزر وسبوتنك وسينوفارم» للمواطنين بالمجان من أجل تحقيق المناعة المجتمعية للقضاء على الفيروس الذي أثار على اقتصاد كل دول العالم وسط وجود تضخم في مختلف الدول.