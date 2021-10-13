محافظ الفيوم يتفقد أعمال طريق الربع دائري «أبشواي - جبل سعد»

قام محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، يرافقه نائبه، الدكتور محمد عماد، مساء اليوم الأربعاء، بتفقد أعمال الطريق الربع دائري «أبشواي - جبل سعد»، بحضور مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، وذلك عقب تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الفيوم ومركزي أبشواي ويوسف الصديق، وذلك في إطار حرص المحافظ الدائم على المتابعة الدورية، للمشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها أو القائمة بالفعل على أرض محافظة الفيوم.

جولة تفقدية لمحافظ الفيوم في أبشواي

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنّ جولة المحافظ التفقدية لأعمال الطريق الربع دائري «أبشواي / جبل سعد»، تأتي ضمن متابعة المحافظ للمشروعات سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على مستوى الإنجاز بها والخدمات التي تقدمها على أرض الواقع.

الطريق الربع دائري بطول 3.7 كيلومتر

وأضاف معاون محافظ الفيوم أنّ الطريق الربع دائري يبدأ قبل مدخل مدينة أبشواي بالطريق السياحي الفيوم / أبشواي، وصولاً إلى جبل سعد بمركز يوسف الصديق بطول 3.7 كيلومتر، وعرض 20 متراً، بهدف تيسير الحركة المرورية داخل مدينة أبشواي والعمل على سهولة تنقلات المواطنين، وفك التكدسات والاختناقات المرورية.

ضرورة تنفيذ الأعمال بشكل متكامل

وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده لأعمال الطريق الربع دائري، على تنفيذ الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً، وطبقاً للاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية بإشراف المتخصصين، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ الأعمال بشكل متكامل من طبقات رصف، وأعمال إنارة، وشكل جمالي لمداخل ومخارج الطريق، وعمل اللافتات المرورية الإيضاحية.

تكثيف أعمال النظافة داخل المدينة

كما وجه محافظ الفيوم رئيس مركز ومدينة أبشواي بتكثيف أعمال النظافة داخل المدينة والقرى، والعمل على إظهار أبشواي بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، فضلاً عن العمل لتيسير الحركة المرورية تسهيلاً على الطلاب والمواطنين، لحين استكمال الأعمال النهائية للطريق الدائري ودخوله الخدمة بكامل طاقته.