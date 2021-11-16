فايزر تجّرب أقراص «منع الحمل» المضادة لكورونا في روسيا

منحت روسيا موافقة لشركة فايزر الأمريكية على إجراء تجارب سريرية على الأراضي الروسية بأقراصها التجريبية المضادة للفيروسات لعلاج فيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما قالت هيئة حكومية للأدوية في روسيا.

وقالت الهيئة الحكومية، إن التجارب التي أجريت على 90 شخصًا يعيشون في ظروف شبيهة بظروف العيش داخل منزل أحد الأشخاص الذي ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، وبدأت التجارب يوم 12 نوفمبر وستستمر حتى مارس 2023.

حبوب منع الحمل التجريبية خفضت بنسبة 89% فرصة دخول المستشفى

وكانت شركة «فايزر» قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن حبوب منع الحمل التجريبية المضادة للفيروسات خفضت بنسبة 89% فرصة دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وأنها وتأمل في جعل حبوب منع الحمل متاحة عالميًا في أسرع وقت ممكن، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

الجرعات المعززة أمر مهم في بريطانيا

من جهة أخرى، قال وزير داخلية الظل لحزب العمال البريطاني، توماس سيموندز، إنه فيما يتعلق الأمر بالجرعات المعززة من لقاحات فيروس كورونا، فإن ما يقلق حزبه هو احتمالية تراجع الحكومة البريطانية عن ذلك، حيث إن الجرعات المعززة هي التي ستمنع الحاجة إلى فرض المزيد من القيود وهي أيضًا ما ستخفف الضغط على هيئة الخدمات الصحية البريطانية هذا الشتاء، وبدلا من التراجع يجب التشديد على الحكومة على التأكيد على أن برنامج اللقاحات المعززة، يعد أمرا حيويا للغاية.

المشورة العلمية هي الأهم

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه عندما سئل سيموندز، في برنامج إخباري، عن آفاق الموافقة على التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، أشار إلى اعتقاده بأنه يتعين اتباع النصائح العلمية حول هذا الأمر، كما فعلت بريطانيا طوال الوقت، وقال إنه يقدر أن يفعلون ذلك بالفعل في بلاد أخرى، لكن بريطانيا تحتاج أكثر إلى النظر في تلك المشورة العلمية، حيث يجب النظر إلى ذلك الأمر بعناية شديدة.