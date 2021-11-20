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فوضى ورعب بمطار أتلانتا الدولي في أمريكا: «عيار ناري بالخطأ».. (فيديو)

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وكالات
11:49 م | السبت 20 نوفمبر 2021
طائرة أمريكية

طائرة أمريكية

تسبب إطلاق نار من سلاح ناري بطريقة غير مقصودة، في حدوث فوضى داخل مطار أتلانتا الدولي، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت سلطات المطار أن الحادث وقع عن طريق الخطأ وأنه لم تنتج عنه ثمة إصابات. 

وظهر إطلاق النار، في مقطع فيديو نشرته حسابات موثقة على «تويتر»، اليوم السبت، بينما علق الحساب الرسمي للمطار في وقت لاحق على الحادث، وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

لا يوجد إطلاق نار

وأوضحت الصفحة الرسمية لمطار أتلانتا على «تويتر»، أنه «لا يوجد إطلاق نار في المطار، وما حدث هو عملية إطلاق نار عن طريق الخطأ داخل المطار».

وأضافت: «لا يوجد أي خطر على المسافرين أو العاملين في المطار، ويجرى التحقيق في الحادث ونشر مستجدات الأوضاع بالمطار».

التحقيق في الحادث 

وأوضحت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت ما وصفه البعض بحالة من الهلع لدى المسافرين، بينما أشار البعض إلى إخلاء مسافرين من مطار هارتسفيلد جاكسون (أتلانتا الدولي)، الذي يعد من أكثر المطارات زحاما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى قول أحد أفراد الشرطة بالمطار، إن إطلاق نار حدث بالقرب من نقطة الفحص الأمني الرئيسية بالمطار، لكن ليس هناك أي إصابات.

ونشر بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا معلقين عليها بأنهم رصدوا لحظة صعود المسافرين على متن طائرة متجهة إلى نيويورك قبل أن يتم سماع أصوات صراخ المسافرين وانطلاق صافرات إنذار.

لكن بيانات موقع رصد رحلات الطيران، لم ترصد تأخر أي من الرحلات التي تغادر المطار عن موعدها وفقا لـ«فوكس نيوز».

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