إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة

أصيب 5 مراهقين أمريكيين، أمس الاثنين، نتيجة حادث إطلاق النار قرب مدرسة في ضاحية أورورا بمدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعاً في البلاد مع انتشار ثقافة حيازة السلاح وسهولة ذلك وفق القوانين الأمريكية.

الشرطة: إغلاق المنطقة المحيطة بالمدرسة العليا المركزية

وقالت «شرطة أورورا» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن أعمار الشبان المصابين الـ5 تتراوح بين 14 و17 عاما، مضيفة أن حادث إطلاق النار وقع في حديثة نوم، وتم إغلاق المنطقة المحيطة بالمدرسة العليا المركزية.

وقالت قائدة الشرطة فانيسا ويلسون، إن المحققين عثروا على أغلفة قذائف من بنادق من عيار مختلف، فيما أشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن المشتبه به مجهول وقد غادر مكان الحادث.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت السلطات في كولورادو حالة الاستنفار الأمني، في مدرسة كولومباين الثانوية و12 مدرسة حكومية أخرى على الأقل، مشيرة في ذلك الوقت، إلى تحقيق في تهديد يعتد به، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي 23 مارس الماضي، قتل مسلحا، 10 أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بعد مواجهة استمرت لساعات في سوق كنج سوبرز للبقالة في كولورادو، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وألقت الشرطة الأمريكية في ذلك الوقت، القبض على المهاجم، فيما بث شهود عيان حادث إطلاق النار على الهواء مباشرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وقامت طائرة مروحية في ذلك الوقت، بإخلاء عدد من الأشخاص بعيدًا عن المتجر، لحظة وقوع الاشتباك بين المسلح وقوات الشرطة.

من جانبه، كشف مسؤول، أن المسلح قد استعمل في الهجوم رشاشًا من نوعية «أي آر 15»، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» اللبنانية.