إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالولايات المتحدة

شهد مركز تسوق تجاري بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة إطلاق نار، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن الشرطة، قولها إن 6 أشخاص أصيبوا، من بينهم ضابط شرطة، في حادث إطلاق النار في مركز تجاري بعد ظهر يوم الاثنين.

ومركز بويز تاون سكوير يُعد أكبر مركز للتسوق في المدينة الأمريكية، عاصمة ولاية أيداهو.

ووضعت الشرطة، شخصا واحدا فقط رهن الاعتقال في هذا الوقت، فيما دعت الشرطة، الناس تجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى تهديدات إضافية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/5baStQFkKr