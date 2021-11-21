خبير بشؤون الجماعات الإرهابية: إلغاء حالة الطوارئ مؤشر لاستقرار مصر

أكد ماهر فرغلي، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر، يعد مؤشرًا واضحًا للمجتمع الدولي، على استقرار الأمن في مصر، قائلًا: «مفيش دولة في العالم تلغي حالة الطوارىء معندهاش أمن».

وأضاف «فرغلي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر نجحت في حربها على الإرهاب وتنظيماته، في الوقت الذي ما زال فيه عدد من الدول الكبرى، تعاني من العمليات والحوادث الإرهابية.

وأشار الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن الفترة التي سبقت تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، شاهدنا عددًا من الدول تقيم تحالفات مباشرة مع تنظيمات إرهابية، وتقدم لهم دعم لوجيستي ومادي، موضحًا أن هذه الدول رفقة التنظيمات المتحالفة معها، أرادت أن تصنع توترات مستمرة بالمنطقة العربية ونقلها إلى مصر.

ماهر فرغلي: مصر حاربت الإرهاب بسلاح التوعية

ولفت إلى أن مصر مع تولي الرئيس عبدالفتاح السياسي، تنبهت لكل هذه العمليات والممارسات ووقفت أمامه ومنعته، موضحًا أن الدولة المصرية اعتمدت في حربها على هذه التنظيمات والتحالفات على سلاح التوعية في المقام الأول.

وأردف أن مصر عملت بكل مؤسساتها وليس بمنظومة الإعلام المحلي فقط، على توعية بالإرهاب وتهديداته، إضافة إلى تعرية الفكر الإرهابي وأهدافه، مؤكدًا أن مصر نجحت في التعامل الصحيح مع التنظيمات الإرهابية، وحرمتها من مخططها التي كانت تريد أن تنفذه بكل المنطقة العربية وبالأخص بمصر.

سلاح التنمية يعقب القضاء على مخططات الإرهاب

وقال «فرغلي»، إن مصر بعد قضائها على مخطط التنظيمات الإرهابية، دفعت بالكثير من المشروعات التنموية والتطويرية بسيناء، موضحًا أن مصر حاربت الإرهاب في هذه المرحلة بسلاح التنمية، بعدما حاربته أولا باستخدام سلاح التوعية.