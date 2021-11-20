رئيس «العدل»: الإجراءات الاستثنائية كانت ضرورية بسبب الحرب على الإرهاب

قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن مصر شهدت أجواء غير اعتيادية من بعد ثورة 30 يونيو، حينما أقدمت على حرب الإرهاب التي كانت تحتاج إلى بعض من الإجراءات الاستثنائية، التي كانت مفهومة ومبررة وقتها، لأن الدولة حينها كانت تواجه حربا من نوع خاص، وليس حربا اعتيادية مع دولة مُعادية.

إجراءات استثنائية

وأضاف «إمام»، خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن مصر فوجئت بحجم الكراهية، الذي يكنه أحد الفصائل إلى مصر وشعبها، موضحًا أن هذا ما دفع الدولة نحو حزمة من الإجراءات الاستثنائية، التي بدأت الدولة في الابتعاد عنها، فور وصولها إلى مرحلة استقرار الدولة وفرض النظام، مع بداية عام 2020.

وأوضح رئيس حزب العدل، أن مصر تشهد حاليا فترة جديدة من التطوير والتنمية على مستوى كل المجالات، وهو ما جاء بانعكاسات إيجابية على ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا الملف يشهد أيضا تطورًا كبيرًا مثل جميع الملفات على مستوى كل المجالات.

الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان، تضح أهميتها بشكل كبير في تلك الجزئية، متابعا: «لأول مرة بنشوف استراتيجية دولة كاملة، لم يذكر بها ولا مرة كلمة الرئيس، وده فعلا كان أمر ملفت للنظر بالنسبة ليا»

وأشار إلى أن إيجابية ذلك تكمن في أننا نتحدث عن استراتيجية دولة تشمل كل شخوص ومؤسسات الدولة، ولا تتركز حول منظور رئيس الدولة، موضحًا أن في ذلك رسالة مهمة لكل العالم.