نجلاء بدر حائرة بين أزمات أبنائها ومشكلاتها في «ويبقى الأثر»

تواصل حلقات حكاية «ويبقى الأثر»، التي تخوض بطولتها الفنانة نجلاء بدر، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» تصدر التريند فور انطلاقها الأسبوع الماضي.

تفاصيل الحلقة السادسة من حكاية «ويبقي الأثر»

وتألقت نجلاء بدر، في مشاهدها، أثناء عرض الحلقة السادسة، من الحكاية التي تناقش قضية معاناة الأم مع أبنائها ومشاكل الحياة بعد وفاة زوجها، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والتي سلطت الضوء على حيرة نجلاء بدر بين حل أزمات أبنائها ومشكلاتها مع من حولها بسبب ثرثرتهم عليها وعلى أبنائها، ولكنها تحاول جاهدة أن تقاوم كل الظروف القاسية وأن تقف بجانب ابنتها التي روت لها مشكلة ما تتعرض لها بسبب خيانة صديقتها لها وتتوالى الأحداث في اطار إجتماعي شيق.

وحققت نجلاء بدر تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا عقب مشهد اعتذارها لنجلها «وليد»، الذي قامت بضربه خلال الحلقات الماضية، بعدما أدخلها في مشاكل مع والد زوجها الراحل، الذي هددها بعمل محضر لها بسبب إهمالها في الاعتناء بأبناء نجله الراحل.

وفاء نجلاء بدر لـ زوجها في «ويبقي الأثر»

وتألقت نجلاء بدر، في مشهد جمعها بالفنان أحمد عنان، وهو مشهد بين «ياسمين» ونجلها «وليد»، التي أخطأت في أسمه لتقول اسم والده الراحل «عمرو»، وهو ما جعله يحزن على حالة والدته غير المستقرة نفسيًا، خاصة وأنها حاولت أن تخفي ذلك بتغييرها للموقف والحديث معه حول شئ آخر.

ولاقت الفنانة ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل متابعي العمل الذي تناول قصص إنسانية من واقع الحياة المصرية، وهو ما جعله يتصدر الترند على السوشيال ميديا، خاصة وأن قصة «ويبقي الأثر» تتناول فكرة تضحيات الأم ومحاولاتها المستمرة لاستقرار حياتها الأسرية عقب وفاة زوجها.

حكاية «ويبقي الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، يقوم ببطولته بجانب نجلاء بدر كلا من لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش وإلهام عبدالبديع، والحكاية فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويخرجها أحمد يسري.