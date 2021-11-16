نجلاء بدر تفقد ابنها في الحلقة الثالثة من حكاية «ويبقى الأثر» على DMC

توالت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «ويبقى الآثر» من مسلسل «إلا أنا»، ولا زالت تعاني «ياسمين» التي تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر من أولادها بعد وفاة زوجها، وتدخل عائلتها في الأمر.

ملخص الحلقة الثالثة من حكاية ويبقى الآثر

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة فقدان ياسمين التي تجسد دورها الفنانة نجلاء بدر ابنها الصغير «إياد» بعدما سافروا لقضاء عطلتهم الصيفية، وظلت تبحث عنه مع أولادها ولكنها لم تجده.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة، أن كل من حولها يتعامل معها على أنها مطمع بعد وفاة زوجها، وتحاول الأخيرة أن توقفهم عن حدهم.

موعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية ويبقي الأثر

ويبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة الرابعة من حكاية ويبقي الأثر من مسلسل إلا أنا والقنوات الناقلة الحلقة الجديدة، وستكون الحلقة الجديدة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وستعرض على شاشة قناة dmc، أما عن مواعيد الإعادة فستكون في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وعن موعد الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم التالي الأحد المقبل.

فكرة مسلسل إلا أنا

وتدور فكرة حكاية «ويبقي الأثر» حول فقدان أشخاص من حياتنا ومدى تأثير هذا الأمر على النفسية.

يذكر أن حكاية ويبقي الأثر من مسلسل «إلا أنا» هي بطولة مصطفى درويش ونجلاء بدر ومحمد التاجي وإيناس كامل ورانيا منصور وعدد من الفنانين وهى من تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسرى.