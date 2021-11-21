إيهاب توفيق يغادر مهرجان نجم العرب غاضبا بسبب تأخر تكريمه

غادر الفنان إيهاب توفيق حفل «نجم العرب» غاضبا، بسبب تأخر تكريمه في الحفل، حيث كان من المقرر أن يكون أول المكرمين، ولكن تم تصعيد عاصي الحلاني أولا، وهو ما أغضب «توفيق» بشدة وقرر الرحيل، فيما أسرعت الفنانة إيناس عز الدين، لملاحقته لمحاولة إقناعه بالعودة من أجل التكريم، إلا أنه حين عاد وجد أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي قد صعدت على المسرح لكي تشدو بأغنيتها الجديدة، وتستلم تكريمها، فغادر مرة أخرى غاضبا.

يذكر أن الفنانة دينا فؤاد، قد غادرت أيضا حفل «نجم العرب»، المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، غاضبة، بسبب تكريمها في نهاية الحفل.

وقالت «دينا» لمساعديها أثناء خروجها من الحفل وهي غاضبة، «مينفعش كده إزاي اتكرم آخر واحدة»، وأسرعت بالصعود إلى الدور الثاني بالفندق حتى لا تقوم الكاميرات بتصويرها وهي غاضبة.

مهرجان نجم العرب

ويعد «نجم العرب»، هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام، بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط باستثناء الجمهور المصري، ولذلك أطلق على الجائزة لقب «نجم العرب»، والذي يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحا جماهيريا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

إيهاب توفيق يطرح «أنت اختياري»

وطرح النجم إيهاب توفيق مؤخرا أغنية «أنت اختياري»، على «يوتيوب»، وتخطت حاجز الـ4 ملايين و500 ألف مشاهدة، في أقل من أسبوع، بالإضافة إلى تحقيقها ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعد أغنية «أنت اختياري» عودة قوية وجريئة للنجم إيهاب توفيق، وهي من كلمات ولحن محمد رفاعي، وتوزيع عادل عايش، وتم تصوير مشاهد الكليب الخاص بها، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، مع المخرج عادل سرحان، وشاركت في بطولة الكليب الفنانة الجزائرية كاميليا ورد، موديلا.

وتقول كلمات الأغنية:

(أنت اختياري في حاجات كتير

في حياتي كانت مش عادية

في حياتي ناس وقابلت ناس مفروضة عليا

لكن حبيبي انت الوحيد اللي

اختياري حبك قراري حبك قراري

يلا نسرق م السعادة اللي جاي من

عمرنا يلا نبني قصر عالي ع القمر لينا وحدنا

والنجوم تشهد علينا وتحكي قصة

حبنا بكرا ليك أنت بس والحياة أنت وأنا

عايز الحقيقة أنت بداية كل شي حلو في حياتي

أنا عايز أقول إن أنت أغلى من حياتي).