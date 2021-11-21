علي جمعة يدعو لمصر خلال نزول المطر: اللهم بارك في هذا البلد الأمين

حرص الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، مفتي الجمهورية الأسبق، على الدعاء بالتزامن مع سقوط الأمطار على القاهرة وبعض المحافظات، قائلا إنًّ الدعاء أثناء نزول المطر مستجاب.

اللهم افتح علينا جميعا فتوح العارفين بك

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «اللهم افتح علينا جميعا فتوح العارفين بك، وهيأنا للعمل بما ترضاه، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واعطنا ما يرضيك عنا، واجمعنا جميعا على الخير في الدنيا والآخرة، واهدأ بالنا واصلح حالنا وقنا شر ما نحذر وما نخاف».

اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب

وتابع: «اللهم يارب العالمين بارك في هذا البلد الأمين بركة نراها ونتمتع بها في حياتنا الدنيا تؤدي بها إلى سعادة هذه الحياة ثم ننقلب إليك فتدخلنا جنتك وتورينا من فضلك وتظلنا في ظل عرشك وتدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ونحشر تحت لواء نبيك يوم القيامة وندخل جنتك ونتمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في جنة الخلد يا أرحم الراحمين».

اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا

وواصل: «اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا واقضي الدين عن مديونينا واقضي حوائجنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».