كواليس إنشاء «الشباب والرياضة» اتحاد نوعي جديد برئاسة علي جمعة

تسعى وزارة الشباب والرياضة، لبلورة اهتمامها بنشر القيم والأخلاق بين فئات الشباب في المجتمع المصري، مستغلة في ذلك خضوع وتبعية أكثر من 4500 مركز شباب لإدارتها المباشرة، بجانب العديد من الأندية والهيئات الرياضية بالقاهرة والعديد من الأقاليم، وفي إطار ذلك قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنشاء اتحاد نوعي جديد، تحت مسمى «اتحاد قيم وحياة» لينضم إلى الاتحادات النوعية الرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويرأس مجلس إدارته الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير».

طرح فكرة إنشاء اتحاد نوعي جديد تابع للوزارة

وجاءت فكرة إنشاء «اتحاد قيم وحياة»، خلال اللقاء الذي جمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورعلي جمعة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس، لمناقشة العديد من المشروعات الخيرية والشبابية، التي تقوم «مؤسسة الخير» بتنفيذها، ومن بينها مشروع قيم وحياة، الذي يستهدف نشر مجموعة القيم والأخلاق والمبادئ الأساسية بين فئات المجتمع، وبصفة خاصة بين الشباب المصري.

الوزير يكلف المختصين لاختيار الأسماء المرشحة ووضع استراتيجية متكاملة

واقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التوسع في مشروع «قيم وحياة»، وبلورته في إنشاء اتحاد نوعي كنوع من أنواع الدعم الذي تقدمه الوزارة لهذه للمبادرات والمشروعات والبرامج المجتمعية، يكون له خطة واستراتيجية شاملة ومتكاملة، تؤتي ثمارها المرجوة من خلال تنفيذها بشكل رسمي ومؤسسي، يكون مسؤولا عن تنفيذها مجلس أمناء يرأسه الدكتورعلى جمعة، وأعضاء مكتب تنفيذي، ونالت الفكرة الإعجاب الكبير والتحمس، ولذلك قرر الوزير على الفور بحث تشكيل مجلس أمناء وترشيح الأسماء المقترحة لعضوية المجلس.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة، أن الاتحاد النوعي الجديد سيكون استكمالا لتنفيذ مستهدفات مشروع «قيم وحياة» التي تتمثل في نشر مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع، ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن منها قيم السلام، والسعادة، والاحترام، والمحبة، والصدق، والنزاهة، والتواضع، والاتحاد بعيدا عن أي تعصب، لاسيما أن مشروع «قيم وحياة» يتم تطبيقه عمليا داخل مراكز الشباب والعديد من المؤسسات في مختلف المحافظات سعيا نحو تكوين الشخصية الإيجابية المتزنة بدنيا ونفسيا وعقليا واجتماعيا، مثنيا على النتائج التي حققها المشروع حتى الآن، وتوجه الوزارة نحو تقديم كل الدعم لتنفيذ مستهدفات الاتحاد النوعي «قيم وحياة» بعد إشهاره.

وأضاف الوزير، أنه وجه المسؤولين المعنيين والمختصين بالوزارة، بالعمل خلال الأيام المقبلة على وضع التصور الكامل للاتحاد، والاجتماع مع مسؤولي مؤسستي «مصر الخير» و«أجيال مصر»؛ للاتفاق حول الأمور الفنية الخاصة بالاتحاد، وتلقي الأسماء المقترحة لعضوية مجلس الأمناء على أن يترأس الاتحاد الدكتور على جمعة.

إدارج مشروع كأس مصر للمبادرات الشبابية ضمن مسابقات الاتحاد الجديد

وتابع الوزير: «ناقشنا خلال الاجتماع إدراج مشروع (كأس مصر للمبادرات الشبابية) الذي يتضمن نحو 132 مبادرة شبابية، ضمن المشروعات الأولية التي سيقوم اتحاد (قيم وحياة) بتنفيذها عقب إشهاره والبدء في تطبيق خطته، إضافة إلى تطبيق مستهدفات المشروع في برامج الحركة الكشفية».

ومشروع «قيم وحياة» تنفذه وزارة الشباب والرياضة، على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» ومؤسسة «أجيال مصر»، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في ضوء الحرص على نشر القيم الإيجابية والأخلاق بين أوساط النشء والشباب داخل المجتمع.

15 اتحادا نوعيا رياضيا واجتماعيا وثقافيا وعماليا

جدير بالذكر أن عدد الاتحادات النوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة يصل عددها إلى 15 اتحاد نوعيا وهي: الاتحاد الرياضي للشركات ، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد الرياضي لطلاب الجامعات ، الاتحاد الرياضي لطلاب المدارس، الاتحاد الرياضي للثقافة الرياضية ، اتحاد الرياضة للجميع، اتحاد الألعاب الإلكترونية، اتحاد الملاحة الرياضية، اتحاد الألعاب الترفيهية، اتحاد ستريت وورك أوت، اتحاد سباق الهجن، اتحاد الحمام الزاجل، اتحاد شباب عمال مصر،الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، اتحاد الاتحاد النوعية والرياضية برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.