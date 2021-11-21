ترامب ردا على استدعاء «نافارو»: الديمقراطيون يشاركون في مطاردة ساحرة

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، استدعاء مستشاره السابق بيتر نافارو، للكونجرس، على خلفية التحقيق في أخطاء الإدارة السابقة، في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بأنه «مطاردة للساحرات»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت لجنة من مجلس النواب الأمريكي، أرسلت في وقت سابق، إلى «نافارو» استدعاء لإلزامه بالرد شخصيا على أسئلة المشرعين بحلول 15 ديسمبر المقبل، وتقديم الوثائق المتعلقة بالقضية إلى المجلس بغضون أسبوعين.

الرئيس السابق يبلغ نافارو بضرورة حماية الامتيازات التنفيذية

وأضاف ترامب، أنه أبلغ مستشاره بضرورة حماية الامتيازات التنفيذية و«عدم السماح لــ الديمقراطيين الساخطين بتشويه الإنجازات العظيمة لإدارته»، موضحا «أن الديمقراطيين يشاركون في مطاردة ساحرة أخرى، هذه المرة ضد استجابة إدارته غير المسبوقة والرائعة لـ كورونا، على الرغم من حقيقة أن عددا أكبر من الأمريكيين لقوا حتفهم بسبب الفيروس في 2021 أكثر من العام الماضي 2020 كله»، بحسب تصريحاته.

وتساءل الرئيس الأمريكي السابق: «لماذا لا يحققون مع وزيرة الخارجية السابقة، المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، هيلاري كلينتون، عندما تم إثبات الكثير عنها وعن أكاذيب مقر حملتها، التي تهدف إلى تشويه سمعة ترامب ومراقبة مقره».

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصف في يوليو الماضي، لوائح الاتهام ضد منظمة ترامب ومديرها المالي، ألين فايسلبيرج، بأنها جزء من مطاردة الساحرات السياسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب في بيان في ذلك الوقت، إن مطاردة الساحرات السياسية من قبل الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين، مع تولي نيويورك الآن المهمة، مستمرة.

وأشار ترامب، إلى أن مطاردة الساحرات، تقسم الولايات المتحدة بشكل لم يسبق له مثيل.