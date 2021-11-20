ترامب يواصل إثارة الجدل ويدعم نائبا متهما بالتحريض على العنف

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن دعمه لـ نائب جمهوري يدعى بول جوسار، متهم بالتحريض على العنف ضد النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيس.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت في وقت سابق، لصالح قرار يدعو لمحاسبة «جوسار» لنشره فيديو، اعتبره النواب أنه يحرض على العنف، كما تمت إقالته من لجنتين في مجلس النواب.

وكان النائب الجمهوري، نشر فيديو للرسوم المتحركة، ظهر فيه بطل بوجه النائب الجمهوري، يشهر سيفا أمام صورة لـ الرئيس الحالي جو بايدن، ويقتل بطلة أخرى، تشبه كورتيس.

وقال «ترامب» في بيان، إن «جوسار» له موقف ثابت تجاه الإجرام والحدود والقوات المسلحة والمحاربين القدامى، مضيفا أن النائب الجمهوري، يناضل دائما في سبيل خفض الضرائب وتخفيف الإجراءات التنظيمية والتعديل الثاني لـ دستور البلاد.

على جانب آخر هنأ الرئيس الأمريكي السابق، الشاب كايل ريتنهاوس، بتبرئته من تهم قتل نشطاء حملة «حياة السود مهمة»، أثناء أعمال الشغب في كينوشا بولاية ويسكونسن الواقعة في شمالس وسط الولايات المتحدة.

وكان ريتنهاوس أطلق النار على نشطاء الحملة وحركة «أنتيفا» في كينوشا، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخر بجروح، أثناء أعمال الشغب على خلفية إصابة شاب أسمر من سكان المدينة برصاص الشرطة في أغسطس 2020.

وفي ديسمبر المقبل، سيصدر «ترامب»، أول كتاب رسمي له منذ مغادرته منصبه تحت عنوان «رحلتنا معا»، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن الكتاب مليء بالصور والتعليقات التوضيحية التي اختارها الرئيس الأمريكي السابق وعلق عليها بخط يده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الكتاب يصف إدارة ترامب بأنها «رحلة لا تصدق»

وتبلغ النسخة من الكتاب 74.99 دولار، فيما تصل تكلفة النسخة الموقعة من الكتاب 229.99 دولار.

ويصف الكتاب إدارة ترامب بأنها رحلة لا تصدق موثقة مسيرة الإدارة بأكثر من 300 صورة، كما أشار الكتاب، إلى بناء الجدار الحدودي الجنوبي وخفض الضرائب الأمريكية والتعامل مع كل من الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» وزعيم كوريا الشمالية «كيم جونج أون» والرئيس الصيني «شي جين بينج»، وكذلك صراعه مع الليبراليين الذين حاولوا عزله مرتين.