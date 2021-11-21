تطوير قطاع التموين في وادي فيران بجنوب سيناء: تحول رقمي ومحطة بوتاجاز

يرتبط أهل سيناء بأماكن إقامتهم في الوديان والتجمعات البدوية، بعيدا عن صخب وزحام المدن، لذا قرر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تقديم الخدمات المختلفة لهم، فانطلقت مبادرات رئاسية لرصد احتياجاتهم.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن منطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس تعد من أكبر وأعرق القرى الموجودة في سيناء، لكنها تعاني من نقص في بعض الخدمات، لذا تقرر تطوير قطاع التموين بالمنطقة لسد احتياجات المواطنين مع السلع التموينية المدعمة.

تطوير مكتب التموين وفرع لشركة الجملة

وأعلن المحافظ، أن المبادرة الرئاسية وجهت بتطوير قطاع التأمين في منطقتين بسيناء، الأولى في الحسنة بشمال سيناء، والثانية بقرية وادي فيران بجنوب سيناء، وذلك من خلال تطوير مكتب التموين لسرعة إصدار البطاقات التموينية، وفتح فرع لشركة الجملة، وإقامة محطة البوتاجاز، وأخرى للوقود لتوفير السلع والخدمات للسكان وتوفير الوقود المنزلي من البوتاجاز، ووقود السيارات.

وأشاد المحافظ بهذه المبادرة التي وصلت إلى عمق سيناء الاستراتيجي، وهي مناطق محرومة من الخدمات منذ سنوات، وأكد أنه سيجري افتتاح التطوير في العيد القومي للمحافظة مارس 2022.

فرعان لشركة الجملة بالحسنة وفيران

وقال المحافظ، إن اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة وافق على إقامة الفرعين لتوفير كل ما يحتاجه المواطن البدوي من سلع وخدمات وأطعمة عبارة عن لحوم مجمدة وأسماك وفراخ، إضافة إلي توفير الدقيق الذي هو عصب الحياة بالنسبة للبدوي، والشاي والسكر والزيت.

تطوير 5 مكاتب تموينية

وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إن الوزارة تقوم حاليا بتطوير 5 مكاتب تموينية لتكون رقمية، وتقدم خدمات للمواطنين على أعلى مستوى طبقا لتوجيهات الدولة بالتحول الرقمي، مشيرا إلى تطوير مكاتب شرم الشيخ، وسانت كاترين، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير العام المقبل.