ارتفاع إجمالي إصابات كورونا بـ كوريا الجنوبية لأكثر من 400 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 3120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و30 حالة وفاة جراء الإصابة بـ الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 415425 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3274 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بـ الفيروس، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، دون تسجيل حالات وفيات جديدة مرتبطة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

«لجنة الصحة الوطنية»: تسجيل 13 حالة إصابة وافدة في 7 مناطق صينية

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 3 حالات تم تسجيلها في مقاطعة لياونينج، وحالة واحدة في مقاطعة يوننان، مشيرة إلى تسجيل 13 حالة إصابة وافدة في 7 مناطق.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ الفيروس، أمس السبت، في البر الرئيسي، 98467 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 4636 شخصا، فيما وصلت حصيلة حالات التعافي من «كورونا» إلى 92733 شخصا.

من جانبها، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس السبت، إن وفيات «كورونا» المسجلة في الولايات المتحدة، في عام 2021، تجاوزت حصيلة الوفيات، في العام الماضي 2020.

وأظهر بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الامريكية، أن العدد الإجمالي للوفيات تجاوز 770800 حالة، أمس السبت، ما يجعل إجمالي الوفيات أكثر من ضعف عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض التي بلغت 385343 حالة في 2020.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 3306 إصابة بـ«كورونا» و227 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3862137حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 292372 حالة وفاة.

بدورها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور» ووزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، تشكيل مجموعة عمل خاصة تركز على طرق مكافحة «كورونا».