ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 383 ألفا و407 حالات

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 1715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 383 ألف و407 أشخاص، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2998 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسجل معدل التطعيم ضد «كورونا» في كوريا الجنوبية، 76.9% حتى منتصف ليل أمس الاثنين، وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إن عدد متلقي اللقاح بالكامل بلغ 39 مليونًا و496 ألفًا و809 أشخاص، أي 76.9% من عدد السكان.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الكوري الجنوبي، «مون جيه-إن»، مع بقاء نصف عام قبل انتهاء ولايته، في 9 مايو 2022، إن إدارته ستبذل قصارى جهدها من أجل العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية والتعافي الاقتصادي.

الصين تسجل 43 حالة إصابة جديدة محلية العدوى و«صفر وفيات»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي لـ البلاد، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن تم تسجيل 12 حالة في خبي، و8 حالات في هيلونججيانج، و7 حالات في سيتشوان، و5 حالات في لياونينج، و4 حالات في قانسو، و3 حالات في جيانجشي، وحالتان في كل من خنان ويوننان.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، إلى أنها لم تسجل حالات يشتبه بـ إصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بـ الفيروس، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، أنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة وافدة بـ «كورونا» بينها 4 حالات في كل من قوانجدونج وقوانغشي، وحالتان في كل من تيانجين وشنجهاي وسيتشوان ويوننان، وحالة في كل من بكين وفوجيان وشنشي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وفي الولايات المتحدة، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن 11 ألف «9%» من مستخدمي «بوينج» في البلاد، يسعون لإعفاء من اللقاح لأسباب دينية أو طبية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الأردن: نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في البلاد بلغت 50%

وفي الأردن، قال المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين، محمد الحواري، إن نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في البلاد بلغت 50%، ونحو 35% بين اللاجئين المؤهلين خارج المخيمات.

وفي الجزائر، أشار رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، أمس الاثنين، إلى أن الموجة الرابعة لـ «كورونا» ستصل إلى الجزائر بلا هوادة، موصيا في بيان، بضرورة تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح بالنسبة للأشخاص الملقحين منذ 6 أشهر لأن المناعة تميل إلى الانخفاض مع مرور الوقت.

بدوره، تستأنف روسيا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية مع تونس وإيران وسلطنة عمان وعدد من الدول الأخرى، بعد توقف الرحلات بسبب «كورونا».