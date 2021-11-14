كوريا الجنوبية تسجل 2419 إصابة بـ كورونا وتمدد تحذيرها بشأن السفر

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 2419 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 395460 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3103 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

بدورها، أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أمس السبت، عن تمديد البلاد لتحذيرها الخاص بشأن السفر إلى الخارج لمدة شهر آخر بسبب استمرار انتشار «كورونا».

ونصحت خارجية كوريا الجنوبية، مواطنيها بإلغاء أو تأجيل الرحلات غير الضرورية للخارج حتى 13 ديسمبر المقبل.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 70 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 60 حالة تم تسجيلها في لياونينج، و3 حالات في خبي وحالتان في كل من هيلونججيانج وجيانجشي ويوننان، بالإضافة إلى حالة واحدة في سيتشوان.

لجنة الصحة الصينية تسجل 19 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»

وسجلت اللجنة الصينية، 19 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»، فيما لم تسجل البلاد أي حالات مشتبه بإصابتها كما لم تسجل أي وفيات جديدة مرتبطة بـ المرض، امس السبت.

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة، أمس السبت، إنها سجلت 14642 إصابة، و731 وفاة جديدة بـ«كورونا».

جدير بالذكر، أنه وفق موقع «ورلد ميتر» على الإنترنت، بلغ إجمالي الإصابات بـ «كورونا» حول العالم، منذ ظهر الفيروس قبل نحو عامين إلى 253684705 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5110870 حالة.