القوى العاملة تحصّل 1.7 مليون جنيه مستحقات مصري توفي في السعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات متوفي مصري، بلغت 404 آلاف 749 ريالا سعوديا، أي ما يعادل مليون و691 ألفا و853 جنيها مصريا تقريبا.

متابعة مستحقات المواطن المتوفى

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، بحسب بيان، إنّ الوزير كلّف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المتوفى «أشرف ب. ح»، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

«القوى العاملة» تلبي طلب أسرة المتوفى

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير إلى أنّه في ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة، نجح المكتب في الحصول على مستحقات المتوفى «أشرف ب.ح» الطبيب بالمنطقة الشرقية، بعد تقدم زوجته بطلب لمساعدتها في تحصيل مستحقات زوجها المتوفى.

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي إلى أنّ الملحق العمالي الدكتور كريم أبوالسعود، اتجه إلى المقر الرئيسي بالمستشفى في الرياض، وتفاوض مع المدير المالي بالإدارة العامة، وجرى الاتفاق على إرسال شيك باسم الورثة مناولة باليد باسم سفارة جمهورية مصر العربية، وجرى التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة لتسليم ذوى المتوفى شيك المستحقات المالية.