سعر الليرة التركية اليوم الأحد 21 نوفمبر.. انهيار متواصل أمام 6 عملات

واصلت الليرة التركية انهيارها أمام أكبر 6 عملات عالمية، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 21 نوفمبر، في مقدمتها «الدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والين الياباني، والجنيه الإستراليني، واليوان الصيني».

سعر الليرة التركية أمام 6 عملات رئيسية

سجل سعر الدولار أمام الليرة التركية، ارتفاعًا بنسبة كبيرة بنسبة 2.03% ليباع الدولار بسعر 11.28 ليرة تركية.

سجّل اليورو ارتفاعًا كبيرًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 12.66 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.67%.

واصل الجنيه الاسترليني ارتفاعه أمام الليرة التركية ليباع بسعر 16.09 ليرة بنسبة ارتفاع 1.02%.

سجل الين الياباني أمام الليرة التركية ارتفاعًا ليباع بسعر 9.86 ليرة، بنسبة ارتفاع 1.81%.

سجّل الفرنك السويسري ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 12.09 ليرة بنسبة 0.86%.

سجل اليوان الصيني ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 1.60 ليرة بنسبة ارتفاع 1.54.

أسباب انهيار الليرة التركية

وترجع أسباب انهيار الليرة التركية، إلى رفع معدّل التضخم السنوي إلى نحو 20%، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ومنذ أغسطس خفّض المصرف المركزي معدل الفائدة إلى 16%، ويعني ذلك أن معدل الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي، ومن شأن هذا الأمر أن يفقد الليرة قيمتها، وأن يمنح الناس حوافز إضافية لشراء العملات الأجنبية والذهب.

وفي عام 2005 اتخذت تركيا قرارا بحذف 6 أصفار من العملة، حيث كان المليون ليرة تركية يعادل دولار أمريكي واحد، لتصبح الليرة التركية الواحدة تساوي دولارا، وتم سحب العملات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، إلا أن العملة بعد مرور أكثر من 15 عاما على تحديثها ليست في أفضل أحوالها وتعاني من انهيارات متتالية بسبب المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليا.