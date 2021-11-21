«الري»: تركيب وتشغيل 5 محطات جديدة لرصد الأمطار في 3 مدن

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنَّ قطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع قطاع الرصد الاتصالات انتهى من أعمال تركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمعرفة مهندسي وفنيي الوزارة.

38 موقعًا تعمل بالطاقة الشمسية لرصد الأمطار

وتابع وزير الري، أنَّه بذلك ترتفع عدد مواقع الرصد على مستوى الجمهورية لـ38 موقعًا تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات (المنوفية – الشرقية –البحيرة –الغربية –كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – الجيزة – بني سويف – المنيا – سوهاج – قنا – أسوان – مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر).

وأوضح «عبدالعاطي»، أنَّ هذه المحطات تسهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها في المواقع المختلفة، مما يساهم في التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع ظاهرة السيول الومضية وتلافي أضرارها المدمرة، والاستفادة من البيانات اللحظية الصادرة عن هذه المواقع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول وإجراء التخفيضات اللازمة في مناسيب المياه والتعامل الفوري مع أية طوارئ أو مستجدات.

ولفت وزير الري، إلى أنَّ منظومة الرصد تُسهم في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار، التي يقوم بها مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة، حيث أشارت نتائج الرصد للدقة العالية في أعمال التنبؤ.

وزير الري يوجه باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية منظومة الرصد

وأضاف أنَّ إنشاء هذه المحطات يأتي في إطار جهود الوزارة لدمج أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات والمعلومات ضمن منظومة العمل في أجهزة و قطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة و أقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار بالوزارة على كل المستويات لتمكّينهم من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفي إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات بواسطة التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.

ووجه عبدالعاطي، باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد وضمان سلامة أدائها وانتظام تشغيلها من خلال المتابعة الدقيقة والمرور الدوري والتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من خلال عمل قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة الموارد المائية والري تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها، التي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها بـ72 ساعة، ويتمّ رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والأفراد بكب قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، التي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.