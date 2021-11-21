«حياة كريمة» توفر قوافل غذائية وطبية لأهالي أسوان المتضررين من السيول

قال الدكتور محمد صلاح، منسق مشروع «حياة كريمة» بأسوان، إنَّ جهود إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسببت في فرحة عارمة لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» تواجدت على الأرض منذ اللحظة الأولى لوقوع أزمة السيول والأمطار بالمحافظة، وقيمت الأوضاع هناك على أرض الواقع، واستمعت للأهالي المتضررين، ورصدت حجم الأضرار الموجودة.

قوافل طبيبة وغذائية لقرى أسوان

وأضاف «صلاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن صناديق الحماية الاجتماعية ستنظم قوافل غذائية مختلفة لأهالي أسوان بداية من اليوم الأحد ولمدة أسبوع، إضافة للقوافل الطبية في القرى المتضررة.

القوافل تستهدف القرى غير المتضررة أيضا

وأوضح أنه جرى تنظيم قوافل للقرى المتضررة وغير المتضررة أيضا، «نحن لم نستهدف فقط القرى المتضررة في أسوان ودارو، ولكن استهدفت القوافل مراكز المحافظة الأخرى مثل نصر النوبة وإدفو وكوم إمبو».

فرش وحدات 10 عمارات مخصصة لأهالي المناطق المتضررة

ولفت إلى أنه جرى التواصل مع الجهات التنفيذية في أسوان ووزارة التضامن الاجتماعي، لتقييم الأضرار الموجودة في المنازل المختلفة، وحصرها على أرض الواقع للتدخلات الفورية للمنازل المتضررة، لحين البدء في معالجة الأضرار الموجودة في المنازل، وسيتم فرش وحدات 10 عمارات في منطقة «العلاقي»، والتي جرى توفيرها لأهالي المنازل المتضررة.

الجهات التنفيذية تقوم بعمل جبار لحصر المنازل المتضررة

وأفاد بأن مؤسسة «حياة كريمة» ستقوم بفرش كل المنازل سواء بأجهزة كهربائية وأسرة الأيام المقبلة لتكون ملائمة للأهالي، لافتا إلى أن محافظ أسوان وجهات تنفيذية أخرى تقوم بمجهود جبار خلال الفترة الحالية، لحصر المنازل المتضررة وتقييم الأضرار الموجودة، ليس فقط المنازل المهدمة كليا، ولكن أيضا المنازل التي بها أضرار لا تتناسب مع المعيشة الآمنة للأهالي في المحافظة.