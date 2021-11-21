وزارة الصحة تدرس تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما بلقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس حاليا تطعيم الفئة العمرية من 5 لـ11 عاما بلقاح فايزر، ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بداية العام الجديد، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا ملف في غاية الأهمية، ويتم دراسته بعناية بالغة لدراسة الأعراض الجانبية عليهم، وأمور أخرى عديدة يتم دراستها ومتابعة كل الأبحاث عليها ونتائجها المختلفة.

الصحة: الأطفال الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفئة العمرية من 16 لـ18 عاما بدأت الوزارة بالفعل تطعيمهم بعد النتائج التي توصلت إليها الأبحاث في هذا الشأن وتبين عدم وجود أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على الحاصلين على اللقاح من هذه الفئة العمرية، وعن إصابة الأطفال بفيروس كورونا، أكد الدكتور حسام عبدالغفار على أن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا ليس في هذه الموجة فقط بل منذ انتشار الجائحة فهم الفئة الأقل في الإصابة ولكن هم الفئة الأكثر في نقل العدوى.

المرضعات يمكنهن الحصول على لقاح كورونا

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، بأن السيدات المرضعات تستطيع أن تأخذ اللقاح بموافقتها وهناك تحديثات مستمرة تجري في شأن لقاحات كورونا، في بداية الأمر كنا نستثنى السيدات الحوامل والسيدات المرضعات والأطفال حتى سن الـ18 عاما، ولكن مع ظهور بعض اللقاحات كلقاح فايزر تم إجراء تجارب سريرية على هذه الفئات أثبتت أنه لا مانع من أخذ اللقاح لهذه الفئات العمرية وبالفعل هناك سيدات مرضعات حصلن على اللقاح ولم يظهر عليهم أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، حيث سجلت الوزارة أمس 543 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291214 حتى اليوم.