موقع تسجيل لقاح كورونا مصر.. لو مروحتش أول مرة تعمل إيه؟

جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من الخطة التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة بتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، موضحة أن حجز التطعيم يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع للوزارة.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات الحجز على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر، التي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة.

- إدخال البيانات المطلوبة، التي تتضمن إدخال الاسم الرباعي والرقم القومي أو رقم جواز السفر والهاتف المحمول.

- اختيار المحافظة الراغب في اختيارها للتطعيم.

- إرسال الوزارة رسالة للتأكد.

- بعد ذلك تقوم باستكمال باقي الخطوات والموافقة على شروط اللقاح أمر ضروري.

- تقوم الوزارة بإرسال رسالة تحمل طلب التسجيل، وذلك بعد تحميل الصورة الشخصية والتاريخ المرضي إن وجد.

27 مركز لتلقي لقاح كورونا للمتخلفين عن رسالة اللقاح

وحددت وزارة الصحة والسكان، 27 مركزًا لتلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية للمتخلفين عن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح أو أخذ جرعة في محافظة والرغبة في أخذ الجرعة الثانية في مكان آخر.

وذكرت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنه في حالة التخلف عن اليوم الأول بعد الحصول على اللقاح مسموح بالذهاب اليوم الثاني مباشرة، وفي حال عدم الذهاب نهائيا يتم تفعيل الطلب مرة أخرى.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدة أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو التوتر، وتتمثل أعراضها الجانبية في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم والإحساس بالتعب والإرهاق وتكسير في العضلات، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.