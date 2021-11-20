الصحة تعلن إلغاء إجازات الأطقم الطبية بالمستشفيات خلال موجة الطقس السيئ

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه بمجرد إعلان هيئة الأرصاد الجوية توقعها حدوث تقلبات في الأحوال الجوية، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بعقد غرفة الأزمات المركزية في ديوان وزارة الصحة، والتي يقابلها غرف أزمات في الـ27 محافظة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على «صدى البلد».

إلغاء الإجازات الاختيارية للطواقم الطبية

وأضاف «عبد الغفار»، أن هذه الغرفة دورها متابعة الكثير من الأشياء مثل حركة سيارات الإسعاف وسرعة وصولها، وتمركزات الإسعاف، فضلًا عن توافر الأدوية والمستلزمات في أقسام الطوارئ ومستشفيات الإحالة، سواء كانت مستشفيات الإحالة تتبع وزارة الصحة والسكان أو التعليم العالي والبحث العلمي «المستشفيات الجامعية»، وذلك للتأكد من المخزون الكافي من الأدوية، كما قرر الوزير إلغاء جميع أنواع الإجازات الاختيارية للطواقم الطبية.

لم نرصد أي حوادث بسبب مباشر من حالة الطقس

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه بفضل لله من الناحية الصحية، لم يرد الينا ولم نرصد حتى الآن أي حوادث بسبب مباشر من حالة الطقس تؤثر على الحالة المرورية العامة، ونتمنى أن يستمر الأمر كذلك خلال الأيام المقبلة، «بالفعل رصدنا حوادث سيارات لكن بالمعدلات التي تحدث يوميًا، مفيش تغير ملحوظ عن هذا الأمر، ومفيش حوادث كبيرة أو حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات، يعني اللي رصدناه المعدل المعتاد في أجواء استقرار الطقس، وفيه رفع لحالة الاستعداد القصوى بكل المستشفيات الصحة والجامعية».