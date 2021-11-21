«الصحة»: مضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين في أقسام الطوارئ بالمستشفيات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات تزامنا مع إعلان الأرصاد لموجة الطقس السيئ.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنه تم إلغاء إجازة الأطقم الطبية بالمستشفيات وزيادة أعداد الأطباء النوبيتجيين في أقسام الطوارئ بكل المستشفيات.

تقارير يومية عن الأدوية وما ينقص منها ونسب تردد على أقسام الاستقبال

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن تم التواصل مع مديريات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال غرفة إدارة الأزمات بالوزارة الرئيسية والتأكد من توافر أرصدة الدم والبلازما في جميع بنوك الدم بكل المحافظات المختلفة، مشيرا إلى توجيه الدكتور خالد عبدالغفار بإرسال مديريات الصحة على مستوى الجمهورية تقارير يومية عن الأدوية وما ينقص منها ونسب تردد على أقسام الاستقبال بجميع المستشفيات.

يجب ارتداء الملابس الثقيلة

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بتوخي الحذر خلال هذه الأيام والتي تتزامن مع التقلبات الجوية بضرورة عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وفي حال الخروج يجب ارتداء الملابس الثقيلة والحرص على تغيير الملابس في حال إذا كانت مبتلة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.

وأكد المتحدث الرسمي أن غرفة إدارة الأزمات مستمرة في الانعقاد لضمان تقديم كل سبل الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين، مطمئنا المواطنين أنه حتى الآن لم ترد للوزارة أي حالة مرضية تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن غرفة الأزمات منعقدة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس مساء أمس، وعلى تواصل دائم مع المديريات، وغرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة.