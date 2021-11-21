«الصحة»: يصعب تفسير سبب تذبذب إصابات ووفيات ذروة موجة كورونا الرابعة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنَّ مصر خلال هذه الأيام تمر بحالة تذبذب واضحة سواء في عدد الإصابات بفيروس كورونا أو الوفيات خلال ذروة الموجة الرابعة، موضحًا أنَّ تذبذب عدد الإصابات بأعداد متقاربة أو الوفيات بمعدل تصاعدي أو تنازلي ثابت يصعّب معه التأكّد من انكسار الموجة الرابعة.

يصعب الوصول لتفسير دقيق عن انخفاض الوفيات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّه من الصعب الحصول على تفسير دقيق يمكن نشره من خلال الانخفاض الذي حدث في الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، ثم معاودة الارتفاع مرة أخرى، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تنتظر من 5 أيام إلى أسبوع لشرح هذه الظاهرة التي يمكن أن تستند إلى أساس علمي دقيق، لافتًا إلى أنَّ الانخفاض حدث في عدد الإصابات والوفيات ثم ارتفع في اليوم التالي مباشرة.

ارتفاع الوفيات مرة أخرى بعد انخفاضها

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدد الإصابات أمس السبت، إضافة لعدد الوفيات، مبينة أنَّه تمّ تسجيل 902 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك في إطار إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وأوضحت أنَّه تم خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 291 ألفًا و214 حتى اليوم.

وأكدت وزارة الصحة، أنَّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 349 ألفًا و513 من ضمنهم 291 ألفًا و214 حالة تم شفاؤها، و198 ألفًا و72 حالة وفاة.