«الصحة»: غرفة الأزمات لم تتلقَ بلاغات طارئة بشأن حالة الطقس السيئة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم رفع كل الاستعدادات بمختلف المحافظات بجميع أنحاء الجمهورية في التوقيت الذي أعلنت فيه هيئة الدواء عن تعرض عدة محافظات بموجات وتقلبات جوية بدءًا من اليوم، محذرا كل المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة مع توقع بسقوط أمطار أو وجود رياح محملة بالأتربة، مطالبة كبار السن والمواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة بالتزام المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

عبدالغفار: إدارة غرفة الأزمات لم تتلقَ بلاغات حتى الآن

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة غرفة الإزمات لم تتلقَ حتى الآن أي بلاغات طارئ بشأن حالة الطقس السيئة التي تشهدها العديد من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية من صباح اليوم، مشيرا إلى أن الغرفة تتأهب لأي حالة طارئ في أي محافظة والعمل بقوة عمل كاملة خلال حالة الطقس السيئة والتي تشهد سقوط الأمطار في بعض المحافظات وكذلك وجود بعض الرياح الترابية ببعض المحافظات.

هناك تنسيق دائم بين وزارة الصحة مع غرفة طوارئ بهيئة الإسعاف

وتابع عبدالغفار أن غرفة الأزمات في حالة انعقاد دائم ومستمر خلال هذه الساعات للتعامل مع أي طوارئ يمكن أن تشهدها أي منطقة في أي محافظة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا دائما بين وزارة الصحة مع غرفة طوارئ بهيئة الإسعاف، ومستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة، وتخصيص «137» مركز لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من تقديم رعاية طبية وصحية بصورة صحيحة.

مد كل المستشفيات بكميات إضافية من أكياس الدم

وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع مسؤولي وزارة الصحة بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية لمواجهة أي تقلبات جوية يمكن أن تحدث نتيجة التقلبات المناخية، مؤكدا أنه تم التأكيد على مديريات الصحة بالمحافظات والمديرين بالمستشفيات الجامعية بتوفير كل المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة تحسبا لأي عملية طوارئ ومد كل المستشفيات بكميات إضافية من أكياس الدم، ومضاعفة أعداد الأطباء النوبتجيين في أقسام الطوارئ.