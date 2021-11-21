القومي للأمومة والطفولة: الدولة ساعدتنا بتشريعات تحمي الأطفال

قالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الطفل المصري حاليا يشهد عهد الجمهورية الجديدة بما فيها من حماية وحقوق وطفولة سعيدة، لافته إلى أنه ومن خلال المجلس فهناك العديد من العوامل المساعدة للإجراءات التنفيذية والتشريعية، حيث إنه في عام 2020 كان هناك زخما من التشريعات التي خرجت إلى النور لتساعدنا في إنفاذ الحماية للأطفال ومنع تعرضهم للخطر.

السنباطي: قانون ختان الإناث خرج للنور في 2021

وأضافت «السنباطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، والذي تقدمه الإعلامية اية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قانون القضاء على ختان الإناث كان الجميع ينتظره منذ فترة طويلة حتى خرج إلى النور، «اشتغلنا عليه في 2020 في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وخرج للنور في 2021».

إصدار قانون التحرش والتنمر

وأوضحت «السنباطي» أن القيادة السياسية عملت على إصدار قانون التحرش والتنمر والحفاظ على سرية البيانات في قضايا الأخلاقيات، «فيه قوانين كتير دعمت حقوق الطفل ووفرت له الحماية من أي خطر ممكن يتعرض له».

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه ومن الضروري توحيد الجهود والتكاتف من أجل العمل الوثيق مع المجلس عبر كافة الشركاء لتحقيق المصلحة الكبرى لهم، «نعيش في عصر ذهبي بوجود مظلة تشريعية لحماية دور الطفل، وأطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال».