«الأمومة والطفولة»: تجريم ختان الإناث طفرة في حماية حقوق الفتيات

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الدستور المصري نصّ على حماية الطفل وكفالة حقوقه ضد أي إساءة أو استغلال أو عنف، وهو ما أشار إليه قانون الطفل، مستعرضًا الحالات التي تعرض فيها الطفلة للخطر.

ثغرات القوانين

وأضافت «السنباطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على «DMC»، لاستعراض جهود الدولة المصرية في الارتقاء بحقوق الأطفال في يومهم العالمي، أن بعض القوانين كان بها ثغرات عديدة فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، مثل قانون التنمر والمادة التي تُعرفه، والنفقة، والتحرش وسرية بيانات وقائع الاغتصاب.

وتابعت الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن القانون الذي سنته الدولة المصرية ضد تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات أو ما يعرف بختان الإناث، كان بمثابة طفرة مختلفة في حقوق الفتيات.

رعاية الموهوبين

ولفتت إلى أن الدولة المصرية، رعت الأطفال الموهوبين وخصصت جائزة المبدع الصغير برعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أن أجهزة الدولة تنسق مع الجهات المعنية بالأطفال، وتم تنفيذ المبادرات الصحية الوقائية على غرار محاربة السمنة والتقزم والأنيميا والعلاج من هذه الأمراض.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، إلى أن القيادة السياسية أطلقت حملات توعية صحية، لتوعية الأطفال والشباب بأهمية ممارسة الرياضة والاعتناء بصحتهم، بالإضافة إلى مبادرة اكتشاف مشكلات السمع لدى الأطفال.

وأكدت أن الدولة عملت على تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بالأطفال، بالإضافة إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على توفير الأسر البديلة وتنظيم عملها وجعل شروطها أقل من ذي قبل.