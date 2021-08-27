«الأمومة والطفولة»: نسعى لفتح حوار مع الأجيال من النشء والمراهقين

قالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن مبادرة «ابني ابنك» بدأت منذ 3 أيام في المركز الأولمبي بالمعادي، من خلال جمع النشئ والمراهقين من سن 12 لـ 18 عام مع ذويهم، وجرى فتح حوار للأجيال حول قضايا الطفولة، خاصة هذه السن المهمة والخطيرة.

السنباطي: دشنا فريقا لسفراء المجلس من أجل زيارة قرى حياة كريمة والعشوائيات

وأضافت «السنباطي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنه جرى تدشين فريق لسفراء المجلس من أجل زيارة قرى حياة كريمة والعشوائيات والمجتمعات العمرانية الجديدة ببرنامج للتوعية نحو سلوك المراهق في الجمهورية الجديدة.

السنباطي: اختيار العشوائيات وقرى حياة كريمة والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن المبادرة

وأوضحت أن المجلس سيقوم بالتركيز على مواقع جغرافية معينة، وهي الأكثر احتياجًا للمعلومات وتنمية البشر في سن الطفولة، لافتة إلى أنه جرى اختيار العشوائيات وقرى حياة كريمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، «معانا في مرحلة لاحقة المناطق الحدودية».

وأكدت أن أول خطة عمل جرى اعتمادها والعمل عليها كانت في إطار تأهيل الشباب والأطفال لكي يكونوا قادرين على الشراكة مع المجلس لمواجهة سلوكيات المجتمع السلبية، مثل التنمر وإدمان الإنترنت والألعاب الخطيرة، وبعض الحالات السلبية الأخرى غير المواتية للأخلاقيات مثل التحرش وخلافه.