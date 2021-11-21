الأعلى للإعلام: 10 محظورات تهدد بوقف بث أغاني مطربي المهرجانات

عادت أزمة أغاني المهرجانات وما يعرف بـ«فناني المهرجانات» من جديد، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف عدد منهم، الأمر الذي أثار حفيظة الموقوفين، خاصة حمو بيكا، وفي هذا الإطار وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الضوابط لمواجهة تدني الذوق العام الذي تسببه تلك الأغاني، والتي وردت في معايير المجلس وكود حماية القيم والأخلاق، والتي تهدد بوقف بث أغاني المهرجانات في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.

فنانو المهرجانات

ومن بين المعايير والأكواد التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يمكن رصد 10 محاور توجب توقيع عقوبة على من يخالفها خاصة في أغاني مطربي المهرجانات وهي:

1- احترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية في غير محلها، وألا ينتهج أسلوب الإيحاءات المسيئ أو الألفاظ المتدنية الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة.

2- حماية المبادئ والقيم والأخلاق المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحماية حقوق الجمهور في استماع ومشاهدة إعلام حر نزيه هادف.

3- عدم نشر أو بث أي مواد إباحية أو تحريض على الفسق والفجور، أو استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم.

4- الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.

5- عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.

6- عدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر.

7- عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.

8- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.

9- تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.

10- إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فى حماية المجتمع.

الصحاب يالا

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب في فبراير 2020، القنوات الفضائية، بمراعاة الذوق العام في كل ما يُعرض على الشاشات سواء برامج أو حوارات أو أغنيات، كما طالب المجلس، القنوات بمراعاة المعايير الإعلامية فيما يخص تناول الأعمال الإبداعية، بما يرتقي بالذوق العام في مخاطبة الجمهور.

وأحالت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة رانيا هاشم، عضو المجلس، في أغسطس 2020، تقريرا للتحقيق مع إحدى المحطات الإذاعية بتهمة مخالفة المعايير والأكواد التي وضعها المجلس من خلال بثها أغنية مهرجانات «هابطة» تسمى «الصحاب يالا»، حيث أكّدت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس، وبثت أغاني مهرجانات «عشوائية وهابطة» بحسب تعبيرها، في محطة خاصة موجهة للشباب.