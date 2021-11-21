حلول نجوم الفن لأزمة أغاني المهرجانات.. منها الاستعانة ببوليس الآداب

حالة من الجدل أثارها قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الكبير هاني شاكر، بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء، خرج على إثره آراء فنية مؤيدة ومعارضة لهذا القرار، إلا أن البعض خرج ليضع حلولا لأزمة أغاني المهرجانات بشكل عام، نستعرضها في التقرير التالي:

طارق الشناوي

وصف الناقد الفني طارق الشناوي، قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء في مصر الذي أصدره الفنان هاني شاكر ومجلس النقابة بالـ «عشوائي»، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها «شاكر» قرارًا مماثلًا، وذلك خلال لقاء الناقد الفني على شاشة «سكاي نيوز عربية».

وذكر «الشناوي»، أن المعاقبة على الإسفاف جزء جنائي له علاقة بوزارة الداخلية وليس النقابة، مضيفًا: «النقابة مالها بناس تغني مهرجانات؟ هناك مغنيون حاولوا الاقتراب من المهرجانات كمحمد فؤاد وحكيم، والأمر متعلق بالكلمات، القرار الأخير تعسف من النقابة وضد المنطق والذوق».

هاني شنودة

لم يختلف رأي الموسيقار هاني شنودة، عن رأي الناقد الفني طارق الشناوي، حيث أكد أنه ضد منع أغاني المهرجانات، واصفًا قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمثابة «صب الزيت على النار»، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

كما اتفق «شنودة» مع «الشناوي» على طريقة التعامل مع الأغاني التي بها كلمات إسفاف، قائلاً: «أنا مش مع المنع، واللي يقول أغاني أو كلمات خارجة شرطة الآداب والنيابة تحبسه وتعاقبه، لكن المنع أكبر خطأ في الدنيا ويشبه سكب الزيت على النار».

اقتراح الراقصة دينا لحل الأزمة

ومن جانبها، قالت الراقصة دينا إنها تتقدم بمقترح لحل الأزمة الراهنة، مفاده إدراج مطربي المهرجانات تحت شعبة «المونولوجست»، لأن الأخير معروف عنه عدم امتلاكه الصوت القوي ولكن معاني كلمات أغنياته تعبر عن الشارع.

وأضافت «دينا»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: إذا صنفنا فئة مطربي المهرجانات تحت شعبة «المونولوجست»، ومن ثم تقدموا لاختبارات للالتحاق بهذه الشعبة، فهذا لن يضر الطرب في شئ، لأن هناك فارقا شاسعا بين المطرب والمونولوجست.

عمر كمال

واقترح المطرب الشعبي عمر كمال بإتاحة شعبة خاصة داخل نقابة الموسيقيين تكون خاصة لمطربي المهرجانات، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.

وقال: «لازم الفنان هانى شاكر ونقابة المهن الموسيقية تخلى شعبة لمطربى المهرجانات، وتكون فيه تصاريح لهم بالغناء، وتكون فيه موافقة على كلماتها قبل الغناء، ووقتها هيخافوا يقولوا ألفاظ عشان ميتمنعش من الغناء، وحمو بيكا لازم ياخد تصريح مؤدى مهرجانات».