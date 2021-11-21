عبدالباسط حمودة يعلن تأييده لهاني شاكر في أزمة المهرجانات: عنده حق

تحدث المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن رأيه في أزمة مطربي المهرجانات ونقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر، قائلا: «هانى شاكر عنده حق، ومغلطش لما قال إنه يعمل امتحان واللى ينجح يبقى تمام واللى مش بيعرف يغني هيعمله إيه يعني، وأنا وجيلى من زمان بنروح للمصنفات ويشوفوا كلمات الأغنية قبل ما أغنيها، ولو فيه جملة مش هتنفع بيعترضوا وأغيرها».

حمودة: هاني شاكر مش عاوز لفظ خارج ومنقدرش نلومه

وأضاف المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، خلال تصريحات تلفزيونية: «هانى شاكر مش عاوز لفظ خارج، ومنقدرش نلومه في حاجة، وهو لم يمنع شخص عن أنه ياكل عيش، بس المهم أن المطرب يقول الكلمة الحلوة، وهانى شاكر قيمة وقامة وفنان كبير وفاهم كل حاجة، والكلام ده كله ميمنعش أن فيه مطربين في المهرجانات بتغني كويس أوي».

أطول مرة غنيت فيها كانت لمدة 8 ساعات

وقال عبدالباسط حمودة، إن أطول مرة غنى فيها كانت لمدة 8 ساعات في الأفراح في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وكان يحصل على أجر «ربع جنيه».

عبدالباسط حمودة: عمر كمال ذكي جدا وبيطور من نفسه

وعن مؤدي المهرجانات عمر كمال، قال عبدالباسط حمودة: «عمر ذكى جدا وده اللى عاجبنى فيه وبيحب يطور من نفسه وبيحب يعمل من نفسه حاجات جميلة، وأنا نصحته وقلتله خلاص أنت عملت نفسك والناس عرفتك من خلال المهرجانات خلاص كده، أعمل أغانى شعبية وكلمات حلوة».

عمر كمال: مطرب المهرجانات بـ لاب توب وفلاشة يقدر يعمل 10 أغاني

من جانبه علق عمر كمال، على أزمة مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية قائلا: «الأزمة أن المهرجانات سيطرت على الساحة كلها، ومفيش احتواء وتنظيم للمهرجانات، والنجوم الكبار بتعمل أغاني بتكلفة كبيرة، لكن مطرب المهرجانات بـ لاب توب وفلاشة يقدر يعمل 10 مهرجانات».