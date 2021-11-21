محمد أبو جبل يهدد بالرحيل عن الزمالك

فجّر محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية، بعد رفضه البقاء على مقاعد بدلاء فريقه، لحساب محمد عواد، الحارس الآخر، الذي عاد لحماية عرين الفريق مؤخرا.

وأعاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد، كحارس أساسي للفريق في مباراة الإسماعيلي الماضية، بمسابقة الدوري الممتاز، بداعي تراجع المستوى الفني لمحمد أبوجبل، وحمله البعض داخل القلعة البيضاء مسؤولية الخسارة من الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، بـ5 أهداف مقابل 3، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

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