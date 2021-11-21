صرف مساعدة شهرية ومعاش تأميني لمن فوق 65 عاما في قانون المسنين الجديد

أعدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ، ومكاتب لجـان الصحة والسكان ، الشباب والرياضـة ، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات ، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، والشئون الدستورية والتشريعية ، تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن، ويتضمن حقوقا ومكتسبات هامة للمسنين غير مسبوقة من خلال توفير بطاقة للمسن وحصوله على مساعدة شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني.

معاش ضمان لكبار السن

وشمل مشروع القانون منح الدولة معاش ضماني لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً

برامج حماية اجتماعية

كما يتضمن مشروع القانون وفقا للتقرير الذى أعدته اللجنة البرلمانية توفير برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين ، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية ، وتعزيز التفتيش عليها ، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة . كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة .

حوار مجتمعى سنوى للمسنين

كما تضمن مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ، ومجالات الاهتمام ، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية ، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي ، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين .

إنشاء دور رعاية لكبار السن

وألزم مشروع القانون الدولة بإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وفقا لمستويات اقتصادية مختلفة ، وإتاحة تخفيض جزئى على اشتراكات الأندية ولذلك لضمان حصولهم على الرعاية البدنية والنفسية .

إطلاق وثيقة حقوق المسنين

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين إطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .

و يستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين ، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية ، وتعزيز التفتيش عليها ، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة . كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة ، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ، ومجالات الاهتمام ، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية ، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، في إنشاء دور رعاية للمسنين.

صندوق رعاية المسنين

ويعمل مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى " صندوق رعاية المسنين " ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزارة المختصة ، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

الشيوخ يناقش مشروع قانون حقوق المسنين

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون حقوق المسنين والذى يعد ضمن التزامات الدولة لرعاية كبار السن وتأهيلهم نفسيا وصحيا واجتماعيا، كما يتماشى مع سياسات توفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠۲۱/۹/۱۱ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن حقوقا لكبار السن .