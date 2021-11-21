رئيس التحرير

محمود مسلم

شوبير: كيروش يغامر في اختياراته بسبب «مرموش»

كتب:

الوطن
10:39 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
كيروش

كيروش

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، اندهاشه من اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بقائمة المنتخب التي ستخوض منافسات كأس العرب في قطر، المحدد لها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال شوبير في برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «كيروش يغامر في اختياراته، وقراراته من دماغه، وتجربة اكتشافه للمحترف المصري بصفوف شتوتجارت الألماني عمر مرموش، وتألق اللاعب في مباراتي ليبيا، جرأت المدير الفني للمنتخب».

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: «بعد نجاح تجربة مرموش، كيروش تجرأ بشكل أكبر في اختيار وجوه جديدة في القائمة التي ستخوض منافسات كأس العرب، حتى أنّ القائمة شملت 10 وجوده جديدة، وهو عدد كبير».

ولمزيد من التفاصيل هنا

اقرأ المزيد:

انطلاق فعاليات بطولة الرجل الحديدى العالمية.. ووزير الرياضة: حلم تحقق على أرض الغردقة

أمين البحوث الإسلامية في حفل افتتاح كأس الأزهر: الرياضة حق للجميع

«وليد» أول لاعب راكيت من على كرسي متحرك: «الرياضة دبلت الإعاقة»

«الثقافة الرياضية» يكرم رموز الرياضة والفن في اليوم العالمي للتسامح

«الغوص الترفيهي» أشهر أنواع الرياضة البحرية في البحر الأحمر.. الكورس بـ5 آلاف جنيه