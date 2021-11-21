شوبير: كيروش يغامر في اختياراته بسبب «مرموش»

أبدى الإعلامي أحمد شوبير، اندهاشه من اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، بقائمة المنتخب التي ستخوض منافسات كأس العرب في قطر، المحدد لها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال شوبير في برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «كيروش يغامر في اختياراته، وقراراته من دماغه، وتجربة اكتشافه للمحترف المصري بصفوف شتوتجارت الألماني عمر مرموش، وتألق اللاعب في مباراتي ليبيا، جرأت المدير الفني للمنتخب».

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: «بعد نجاح تجربة مرموش، كيروش تجرأ بشكل أكبر في اختيار وجوه جديدة في القائمة التي ستخوض منافسات كأس العرب، حتى أنّ القائمة شملت 10 وجوده جديدة، وهو عدد كبير».

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