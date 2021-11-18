«الغوص الترفيهي» أشهر أنواع الرياضة البحرية في البحر الأحمر.. الكورس بـ5 آلاف جنيه

يعتبر الغوص من أهم أنواع السياحة الترفيهية، التي يهتم بها الأجانب كونه أفضل هواية لدى السياح الأوربيين، وأصبحت وزارة السياحة تراقب مراكز الغوص في جنوب سيناء وتتابعها بشكل دوري وتفتش عليها كل فترة للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط المتفق عليها في محال الغوص، وتحصل المراكز على شهادة معتمدة، من خلال قاعدة بيانات لمراكز ومناطق الغوص على مستوى مصر.

أصحاب المراكز أو مدربي الغوص لهم بطاقة صادرة من غرفة الغوص تؤكد أنهم مؤهلين للقيام بالغطس سواء الترفيهي أو التقني وهو أصعب أنواع الغوص، وتنقسم سياحة الغوص إلي هواة «مبتدئين» وهم الغالبية في الوقت الحالي لأن هذه الرياضة باتت تجذب المصريين والعرب في الآونة الأخيرة.

سعر كورس الغطس يصل لـ5000 جنيه

وقال عمر الشامي، مالك أحد مراكز الغوص في مدينة دهب بجنوب سيناء، في تصريح خاص «للوطن» إن الغوص له عدة أنواع أهمها الغوص الترفيهي وهو الأشهر والأكثر متعة بالنسبة لعدد كبير من المواطنين والسياح، ويتمّ بغرض الاستمتاع بالمياه ومشاهدة الأسماك المتنوعة، والشعاب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية المختلفة، ويقوم معظم الغطاسين بالتقاط الصور مع المناظر الخلابة، والنوع الثاني هو الغوص التقني الذي يختلف عن الغوص الترفيهي لأنه يتطلب استعدادات مختلفة ومعدات ذات تقنيات معينة.

وأضاف «الشامي» أن الغوص هو رياضة أو هواية مكلفة لأنه يحتاج لمعدات خاصة وتكلفة مالية لصيانتها وتجديدها، لافتا إلى إن تكلفة الكورس بالنسبة للمبتدئين تبدأ من 5000 جنيه ويحصل المتدرب على رخصة للغوص حتى عمق 18 مترا.

الغوص التقني ودورات الإنقاذ

وأكد «الشامي» في تصريحاته، أن الغوص التقني يختلف عن الغوص الترفيهي لأنه يتطلب غازات ومعدات مختلفة، ولكي يحصل المدرب على رخصة الغوص التقني «كارنية مزاولة المهنة» قد يستمر لمدة عام من أجل الحصول على التدريبات والدورات أهمها دورة الإنقاذ «RISK u» وهي دورة مخصصة لتعريف الغطاس بالمخاطر التي قد تحدث في الأعماق خاصة مع وجود متدربين، وتوضع الدورة كيفية الإنقاذ السريع لأي حالة تحت الماء تشعر بالاختناق أو الدوران.

وأشار «الشامي» إلى أن مالك مركز الغوص أو المدير يقوم بسؤال أي غطاس قبل استلام المعدات عدة أسئلة أهمها هل سبق الغوص قبل ذلك؟ ولابد أن يقوم بتقديم كارنية مزاولة المهنة أو شهادة تثبت أنه قام بالغوص وحاصل على كورس وأنه قام بالغوص خلال 6 أشهر، في حالة أنه لم يغطس خلال 6 أشهر يجري عمل تدريب له لإنعاش الذاكرة «Refreshment» حتى يستطيع الغوص.